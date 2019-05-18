EGİAD Think Tank Ege’ye strateji üretecek

EGİAD, 19 Mayıs Gençlik Ve Spor Bayramı öncesinde bir iş örgütü tarafından Ege Bölgesi’nde ilk kez kurulan düşünce kuruluşu Think Tank’i tanıttı. EGİAD Think Tank’in ana amacı tamamen ekonomi ve iş dünyası odaklı bir yaklaşımla bilgi ve faydalı içerik üretmek olarak belirledi. EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, “Ana hedef ekonomik ve sosyal kalkınmaya destek olabilecek konularda bilgi üretmek ve bu bilgiyi kamuoyuyla ve ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmaktır. Ulusal, bölgesel ve uluslararası sorunlara yönelik çalışmalar yapan, devletlerin karar alma süreçlerinin etkinliği artırmak ve doğru politikalar izlenmesini sağlamak amacıyla bir strateji oluşturmak için kurulmuş özel ve nitelikli araştırma merkezi olarak hareket edeceğiz” dedi.

Aslan, “Öncelikle İzmir’in ve Ege Bölgesi’nin ve bu yolla ülkemizin daha güçlü, daha dinamik ve refah seviyesi daha yüksek bir hale getirilmesine yardımcı olmak için eldeki sorunlara çözümler önermeyi, geleceğe dair stratejiler belirlemeyi hedefleyen bir araştırma platformu olacağız” ifadesini kullandı.