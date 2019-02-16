‘Eğitimin Kalbi’ İzmir’de atacak

İzmir'de ilki düzenlenecek ‘Eğitimin Kalbi Zirvesi’, 23 Şubat Cumartesi günü Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak. Zirveye konuşmacı olarak, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Prof. Dr. Acar Baltaş, Prof. Dr. Sinan Canan, Psk. Mehmet Şakiroğlu, Dr. Cansel Poyraz Akyol ve Eğitimci Ahmet Naç katılacak. Zirvenin Proje Sorumlusu Filiz Üstel, eğitim ve öğretimin sadece ders programları ile yetişilecek sınavlar olmadığını, bir toplumun yaşam kalitesini oluşturan kültürü, değer yargılarını, bilimi, teknolojiyi, sanatı, yaşam kalitesini ortaya koyan en temel kavramlar olduğunu söyledi. Üstel, “Okullar, öğretmenler idealistlikleri ve akademik donanımları ile çalışan, aileler ise anne, baba kimlikleri ile çocuklarının geleceğine yaşamsal rehberlik eden kişilerdir. Eğitimin kalitesini arttırmak amacı ile emek veren pek çok kurum ve eğitimci ellerinden geleni yapmakta ayrıca düzenlenen konferans, sempozyum, kongre vs. çalışmalarla buluşarak bilgilerini paylaşma yoluna gitmektedirler’’ dedi.

ANNE VE BABALAR HABERSİZ

Üstel, eğitim dünyasında görev alan insanlar için ufuk açan bu çalışmaların ne kadar değerli olsa da anne ve babaların maalesef bu konu ve kavramlardan haberdar olmadığını söyledi. Filiz Üstel, ‘’Çocuklarımızın gelişiminde hayati değerde olan bilgi ve uygulamalara bir eğitimci kadar sahip olmasalar da, aileye düşen sorumluğu yerine getirecek bakış açısını yaratabilecekleri yeterli bilgisi olmayan anne/babalar; gerek aile içi, gerek okulla iletişimde ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. Yaşanan günlük krizlerden çok daha önemlisi, aileler ve okulların ortak söylem ve eylemlerde bulanamayışlarının ağır bedelleri toplumca ödenmektedir. ‘Başarı ve mutluluk’ kavramlarındaki limitsizlik, yetişme çağındaki çocuklar için telafisi çok zor kayıplara yol açmaktadır’’ diye konuştu.

ÇÖZÜM ÜRETİLECEK BİR ÇALIŞMA

Eğitimin Kalbi’nin son derece önemli bu sosyolojik sorunun toplumda konuşulmasını ve farkındalık oluşturarak çözüm üretilmesini hedefleyen idealist bir çalışma olduğunu anlatan Filiz Üstel, ‘’Amaç bu farkındalıkla toplumun birlik, beraberliğine destek vermek, eğitim kurumlarını işlevsel aile programları yapmaya teşvik etmek, dünyadaki eğitim anlayışı ve ihtiyaçlarını ailelere aktararak yetkinliğin ve bilginin topluma yayılmasını sağlamaktır” ifadelerini kullandı. Üstel, Eğitimin Kalbi Zirvesi’ni 81 ilde düzenlemeyi planladıklarını da söyledi.