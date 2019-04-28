En iyi ip atlayanlar madalyaları kaptı

Etkinlik Şehzadeler ilçesi Cumhuriyet Meydanı Milli Egemenlik Anıtı önünde gerçekleşti. Sporcuların yanı sıra vatandaşların da ilgi gösterdiği etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Minikler, kadınlar ve erkekler şeklinde üç kategoride gerçekleşen yarışmaya 70’i lisanslı sporcu olmak üzere toplam 100 kişi katıldı. Çekişmeli geçen ip atlama yarışlarında miniklerde Zeynep Deniz Başkaplan, kadınlarda Defne Hoşgökçen ve erkeklerde Yakup Akın birinci oldu.