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Engelleri aşan Ebru hayallerinin peşinden koşuyor

Erken dünyaya geldiği için kuvöze alınan ancak kuvözde oksijensiz kalarak serebral palsi hastalığı ile yaşamını sürdürmek zorunda kalan Ebru Beşer, hayat boyu karşılaştığı tüm fiziksel engelleri ailesinin büyük desteğiyle aşmayı başardı.

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Tam burslu olarak kazandığı Yaşar Üniversitesi’nden dereceyle mezun olup, yine aynı üniversitede yüksek lisans eğitimini tamamlayan Beşer, “İkiz kardeşim Ece ile birlikte kuvözde oksijensiz kaldığımız için serebral palsi rahatsızlığı ile yaşama başladık. Ancak anne ve babamız sağlıklı bir şekilde büyümemiz ve iyi bir eğitim almamız için çok mücadele ettiler. Bunun karşılığında biz de çok çalıştık. Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nden elde ettiğim 2’incilik derecesinden sonra en büyük ikinci hedefime de ulaştım. Beni epey zorlayan, kapsamlı bir tez çalışmasına imza attım. Tezimi hazırlarken üstesinden gelemeyeceğimi düşündüğüm zamanlar da oldu. Ancak her zamanki gibi ailem destek oldu. Şimdi yüksek lisans derecesine sahip olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Okumayı ve öğretmeyi çok seviyorum. Bu nedenle hedefim akademisyen olarak meslek hayatına atılmak. Bu hayalimin peşinden koşmak için daha da çok çalışacağım” dedi. 

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