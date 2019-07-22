Engelleri kaldırıp hayatı paylaştılar
İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün bünyesinde faaliyet gösteren Yasin Börü Gençlik Merkezi Sekader Kamp Alanı’nda ‘Denge İletişim Çadır Kampı’ düzenledi. Serebral palsi, spina bifida, çocuk felci, ortopedik, görme ve işitme gibi farklı engelleri bulunan gençler ile engelsiz gençler kampta denge, matrak, mandala, kelime oyunları ile jenga, satranç ve tenis oynadı.
Akşam çadırlarının başında ateş yakan gençler, gitar ve bağlama eşliğinde türküler söyleyerek keyifli dakikalar geçirdi. Ahşap yakma sanatını öğrenen gençler, açık havada film seyretmenin keyfini de yaşadı.
Yasin Börü Gençlik Merkezi Müdürü İlhan Göksu, kampa 15’i engelli 30 gencin katıldığını belirterek, “Burada temel amaç engelli-engelsiz kavramının tamamen bilinçten çıkarılması ve katılımcıların aynı çadırlarda birbirlerinin yaşamlarını, gündelik faaliyetlerini tam olarak öğrenmeleriydi. Amaç, gençlerin engelli bir bireyin sabah kalktığında nasıl giyindiğini, neler yaptığını, yaşadığı zorlukları birebir öğrenmesiydi. Bu farkındalığın tüm topluma yayılmasını umuyoruz” diye konuştu.
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