Engelleri kaldırıp hayatı paylaştılar 

Akşam çadırlarının başında ateş yakan gençler, gitar ve bağlama eşliğinde türküler söyleyerek keyifli dakikalar geçirdi. Ahşap yakma sanatını öğrenen gençler, açık havada film seyretmenin keyfini de yaşadı.

Yasin Börü Gençlik Merkezi Müdürü İlhan Göksu, kampa 15’i engelli 30 gencin katıldığını belirterek, “Burada temel amaç engelli-engelsiz kavramının tamamen bilinçten çıkarılması ve katılımcıların aynı çadırlarda birbirlerinin yaşamlarını, gündelik faaliyetlerini tam olarak öğrenmeleriydi. Amaç, gençlerin engelli bir bireyin sabah kalktığında nasıl giyindiğini, neler yaptığını, yaşadığı zorlukları birebir öğrenmesiydi. Bu farkındalığın tüm topluma yayılmasını umuyoruz” diye konuştu.