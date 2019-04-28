21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9413
  • 6,6288
  • 245.605
  • 94.783
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EGE

  1. Haberler
  2. Ege

Ev değil sanki heykel müzesi

İzmir’deki Çiğli Halk Eğitim Merkezi’nde usta öğreticilik yapan Gülcelal Yılmaz, müze gibi kullandığı evinde 100’e yakın kağıttan yapılmış heykeli sergiliyor. 

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ankara Devlet Tiyatrosu ve özel tiyatrolarda butaforluk yaptıktan sonra 1998’de emekli olan ve evinin bir odasını atölye haline getiren Gülcelal Yılmaz (72), gazete kağıtları kullanarak hazırladığı heykellerde seri üretime geçti. Heykeli yaklaşık 1 haftada tamamlayan Yılmaz, yalnız yaşadığı evini kağıt heykel müzesi haline getirdi. 

İLGİYLE BAŞLADI 

Gülcelal Yılmaz, büyük emek vererek hazırladığı heykelleriyle aynı evi paylaşıyor. Uzun yıllar tiyatro sahnesindeki sanatçıların aksesuarlarını hazırladıktan sonra kağıt heykel sanatına ilgi duymaya başlayan Yılmaz, “Emekli olduktan sonra tiyatrodan kalan bir alışkanlıkla masklar yapmaya başladım. Bir süre sonra, başka ne yapabilirim, düşüncesiyle heykel ürettim. Hiçbir yerde benim tarzımda heykel yapan kimseyle karşılaşmadım. Maliyeti çok az. Gazete kağıtlarını atmıyor, mukavva ve ahşap tutkalı kullanarak heykel haline getiriyorum. Heykellerimde el emeği çok fazla. Hepsi benim bir parçam gibi” dedi. 

SATMAYA KIYAMIYOR 

Heykellerinin bir kısmını evinde bir kısmını da Halk Eğitim Merkezi’ndeki atölyede bulunduran Yılmaz, kağıt heykellerde el emeğinin fazla olması nedeniyle satmaya kıyamadığını belirtti. Kursiyerlere akşam ders bittikten sonra “Haydi, müzeye gidiyoruz” diyen Yılmaz, onları evinde gezdiriyor. Kursiyerler ise heykellerin fotoğrafını çekiyor” diye konuştu. 

Manken podyumda hayatını kaybetti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İzmir Foça'da deprem

İzmir Foça'da deprem

1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar

1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar

Askerinin kemikleri karşılığında 2 Suriyeli esiri serbest bıraktı

Askerinin kemikleri karşılığında 2 Suriyeli esiri serbest bıraktı

22 bin turisti denizin altına indirecek

22 bin turisti denizin altına indirecek

Binali Yıldırım'dan İstanbul'daki süreçle ilgili açıklama

Binali Yıldırım'dan İstanbul'daki süreçle ilgili açıklama

Başkan Erdoğan: Teslim olmadık, olmayacağız

Başkan Erdoğan: Teslim olmadık, olmayacağız

ABD’nin keyfini kaçıracak iş birliği! O iki ülke yakınlaşıyor...

ABD’nin keyfini kaçıracak iş birliği! O iki ülke yakınlaşıyor...

Her şey bir ateşle başladı! Milyonlar izledi

Her şey bir ateşle başladı! Milyonlar izledi
 

POPÜLER HABERLER

Lübnanlılardan Ermenilere tepki, Türkiye’ye destek

Lübnanlılardan Ermenilere tepki, Türkiye’ye destek

Dünyada eşi benzeri yok, paha biçilemiyor

Dünyada eşi benzeri yok, paha biçilemiyor

1 Köpek, 8 Kuş ve 1 Hamster; Müthiş bir dostluk hikayesi

1 Köpek, 8 Kuş ve 1 Hamster; Müthiş bir dostluk hikayesi

1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar

1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA