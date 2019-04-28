Ev değil sanki heykel müzesi

Ankara Devlet Tiyatrosu ve özel tiyatrolarda butaforluk yaptıktan sonra 1998’de emekli olan ve evinin bir odasını atölye haline getiren Gülcelal Yılmaz (72), gazete kağıtları kullanarak hazırladığı heykellerde seri üretime geçti. Heykeli yaklaşık 1 haftada tamamlayan Yılmaz, yalnız yaşadığı evini kağıt heykel müzesi haline getirdi.

İLGİYLE BAŞLADI

Gülcelal Yılmaz, büyük emek vererek hazırladığı heykelleriyle aynı evi paylaşıyor. Uzun yıllar tiyatro sahnesindeki sanatçıların aksesuarlarını hazırladıktan sonra kağıt heykel sanatına ilgi duymaya başlayan Yılmaz, “Emekli olduktan sonra tiyatrodan kalan bir alışkanlıkla masklar yapmaya başladım. Bir süre sonra, başka ne yapabilirim, düşüncesiyle heykel ürettim. Hiçbir yerde benim tarzımda heykel yapan kimseyle karşılaşmadım. Maliyeti çok az. Gazete kağıtlarını atmıyor, mukavva ve ahşap tutkalı kullanarak heykel haline getiriyorum. Heykellerimde el emeği çok fazla. Hepsi benim bir parçam gibi” dedi.

SATMAYA KIYAMIYOR

Heykellerinin bir kısmını evinde bir kısmını da Halk Eğitim Merkezi’ndeki atölyede bulunduran Yılmaz, kağıt heykellerde el emeğinin fazla olması nedeniyle satmaya kıyamadığını belirtti. Kursiyerlere akşam ders bittikten sonra “Haydi, müzeye gidiyoruz” diyen Yılmaz, onları evinde gezdiriyor. Kursiyerler ise heykellerin fotoğrafını çekiyor” diye konuştu.