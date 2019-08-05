Hamza Dağ: ‘İzmir yazılımın merkezi olacak’

AK Parti’nin her zaman Ar-Ge çalışmalarına büyük önem verdiğini ve iktidara geldikleri günden itibaren bu anlamdaki yatırımlara ayrılan bütçenin sürekli olarak artırıldığına dikkati çeken Dağ, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın öncülüğünde Urla’da kurulacak İzmir Teknoloji Üssü ile birlikte İzmir, teknolojide öncü bir şehir haline gelecektir. Kurulacak teknoloji üssü ülkemizin bilişim ve teknoloji alanında gelişimine öncülük edecek. İzmir yazılımın merkezi olacak. İzmir Teknoloji Üssü, iş adamlarımızın ve sanayicilerimizin uzun süredir beklediği bir araştırma geliştirme merkezi olacaktır. 560 bin metrekare kapalı alanda planlanan üs, yüzlerce firmaya ev sahipliği yaparak genç ve inovatif beyinlere de büyük bir istihdam imkanı sağlayacaktır. Teknoloji üssümüzün en kısa zamanda hayata geçmesine ilişkin çalışmalar hız kazanmıştır” dedi.

“Önemli bir katma değer sağlayacak”

İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı konuya ilişkin ziyaret ettiğini belirten Dağ, söz konusu projenin kamu-üniversite iş birliğiyle faaliyete geçeceğini vurgulayarak, “Kurumlarımızın güçlü işbirliğiyle ortaya çıkan teknoloji merkezi, bakanlığımızın yerli ve yabancı yatırımcılara sunacağı katkılar ile nitelikli iş gücü potansiyelini harekete geçirecek ve ülkemize önemli bir katma değer sağlayacaktır” dedi.