Hedef ara değil aranan eleman

Meslek liselerine olan ilgiyi arttırmak için, İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti. Meslek liselerini tanıtma ve özendirme kapsamında eğitimcilerle buluşan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, okullarda yapacakları çalışmaları anlattı. ‘Mesleki Eğitimin Tanıtılması, Mesleki Eğitime Yönlendirme ve Rehberlik ÇalışmalarInı İzleme ve Değerlendirme’ toplantısında konuşan Yahşi, “Mesleki eğitime yönelmek, meslek liselerinin sorunlarını çözme konusunda çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Dezavantajlı, fiziki ihtiyaçları olan bölgelere yönelik de yeni düzenlemeler yapacağız” dedi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu konuda çok hassas davrandığını, mesleki eğitim liselerine giden öğrencilerin sektörün önemli saç ayağı olduğunu belirten Yahşi, “Öğrencilerin kapasitesine yönelik çalışmalar yapma kararı aldık. Devamlı sektörle iç içeyiz. Dericilerden tutun da ayakkabıcılara varana kadar istenen aranan elemanların eksikliğini görüyoruz ve bunu yetiştirme düsturundayız” diye konuştu.