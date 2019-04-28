'Her zaman devletin yanında duracağız'
Türkiye genelinde başlatılan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’nda Balıkesir de kampanyaya tam destek verdi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra Balıkesir Ticaret Odası’nın da yürüttüğü çalışmalar kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler hazırlatılan afişleri Balıkesir esnafına dağıtarak kampanyaya destek vermelerini istedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, enflasyonla topyekun mücadeleye ilk destek veren şehirlerden biri olduklarını belirterek, “Her zaman devletin ve milletin yanında duracağız” dedi.
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