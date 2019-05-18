Hükümlü gençler meslek sahibi oldu

Bu çerçevede Manisa Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndaki 49 hükümlü gence gaz altı kaynak, girişimcilik ve bilgisayar operatörlüğü eğitimleri verildi. Eğitimi başarıyla tamamlayan gençler sertifika sahibi de oldu. Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli , “İnfaz sistemi ile ulaşılmak istenen temel amacın hükümlünün sosyalleşmesi, gelişmesi ve toplumsal kurallarına uyumunu sağlamak ve tekrar suç işlemesinin önlemektir. Bu amaçla çeşitli alanlarda eğitimler düzenlenmektedir. ‘Yüz akı 100 genç’ projesi eğitimleri için Manisa Açık Ceza İnfaz Kurumu’nun seçilmesi isabetli olmuştur” dedi.