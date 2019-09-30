Hünnap üreticisinin yüzü gülüyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından 4 yıl önce dağıtımı yapılan hünnap fidanlarının bu yıl meyve verdiği bahçeleri ziyaret eden Kaymakam Kaya ve beraberindekiler, ürünün bol olması nedeniyle üreticinin bu sene kazancının da bereketli olacağının altını çizdiler. Mahalle Muhtarı Mustafa Çitfçi, bu yıl 60 tona yakın hünnabı Türkiye ve dünya pazarına sunacaklarını ifade etti. Bu sene yaşanan afet nedeniyle bazı bölgelerin zarar gördüğüne dikkat çeken Muhtar Çiftçi, önümüzdeki yıllarda hünnap üretiminin daha da artacağına inandığını sözlerine ekledi.