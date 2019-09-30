Hünnap üreticisinin yüzü gülüyor
Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, Büyükşehir Belediyesi Demirci Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Gökhan Aslan, ilçe jandarma komutanı ve meclis üyeleri ile birlikte, hünnap üreticisinin yoğun olduğu Söğütçük Mahallesi’ni ziyaret etti.
Büyükşehir Belediyesi tarafından 4 yıl önce dağıtımı yapılan hünnap fidanlarının bu yıl meyve verdiği bahçeleri ziyaret eden Kaymakam Kaya ve beraberindekiler, ürünün bol olması nedeniyle üreticinin bu sene kazancının da bereketli olacağının altını çizdiler. Mahalle Muhtarı Mustafa Çitfçi, bu yıl 60 tona yakın hünnabı Türkiye ve dünya pazarına sunacaklarını ifade etti. Bu sene yaşanan afet nedeniyle bazı bölgelerin zarar gördüğüne dikkat çeken Muhtar Çiftçi, önümüzdeki yıllarda hünnap üretiminin daha da artacağına inandığını sözlerine ekledi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.