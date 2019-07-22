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İEÜ ile Missouri arasında işbirliği

Dünya çapındaki 200’den fazla üniversite ile iş birliği bulunan İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), öğrencilerinin yurt dışındaki eğitim imkanını geliştirmek için ABD’deki Missouri Üniversitesi ile de anlaşma imzaladı.

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İEÜ ile Missouri Üniversitesi arasındaki akademik iş birliğiyle Bilgisayar, Yazılım ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerine, 3+2 sistemiyle 5 yılda hem lisans hem yüksek lisans derecesi alma imkanı sağlanacak. Missouri Üniversitesi’nde misafir akademisyen olarak bulunan İEÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Güneri Şahin’in yaptığı görüşmelerin ardından imzalanan işbirliğiyle İEÜ’nün partner üniversite ağına yeni bir kurum daha eklendi. Prof. Dr. Yaşar Güneri Şahin, “Bu anlaşmayla üniversitemizde üçüncü sınıfı tamamlayan öğrencilerimiz, dördüncü yıla Missouri Üniversitesi’nde devam edebilecek. İsteyen öğrencilerimiz de 1 yıl daha öğrenim görerek yüksek lisans derecelerini de alabilecek” dedi. Öğrencilerin Missouri Üniversitesi’nin yüksek lisans derecesine sahip olarak kariyerlerinin temelini daha sağlam bir zemine atabileceklerini belirten Prof. Dr. Şahin, “Ayrıca ABD’de bir yıl çalışma iznine de sahip olabilecek”  diye konuştu. 

 

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