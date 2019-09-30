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İtfaiyeciler Vali Yazıcı’yı ziyaret etti

İtfaiye Teşkilatının kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Küçükkaptan ve Daire Başkanı Halil Yılmaz, Vali Ersin Yazıcı’yı ziyaret ederek, teşkilatları ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının önemli çalışmalar yaptığını ifade eden Vali Yazıcı ise, “Halkımızın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla büyük bir özveriyle görevlerini ifa eden itfaiye teşkilatımız bu görevlerini yerine getirirken hayatlarını hiçe sayarak, canla başla çalışmaktadırlar. Gece gündüz demeden hemşehrilerimizin can ve mal güvenliği için büyük fedakarlık ve özveriyle çalışan İtfaiye Teşkilatı’mızın İtfaiye Haftası’nı kutluyorum. Belediyemiz İtfaiye Teşkilatının modern araç ve ekipmanıyla, gayretli personeliyle bu başarılarının artarak devam edeceğine gönülden inanıyorum. Çalışmalarınızda başarılarınızın devamını diliyorum” dedi. 

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