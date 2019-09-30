İzmir Ekonomili hekim adayları eğitime başladı

Törene, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Abacıoğlu, akademisyenler, konuklar ve öğrencilerin aileleri katıldı. Etkinlikte konuşan İEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Abacıoğlu, tıp eğitiminin yaşam boyu süreceğini, bu eğitimin yaşamın kendisi olduğunu söyledi. Prof. Dr. Abacıoğlu, profesyonel yaşamlarının sonuna kadar bir tıp öğrencisi olarak kalacaklarını belirtti. Tıp alanında her yıl 1 milyon makale yayınlandığını ve bilgilerin sürekli yenilendiğini vurgulayan Prof. Dr. Abacıoğlu, “Tıp alanına bilgiler her gün yenileniyor. Bu nedenle öğrencilerimizin bilgi yönetmesi gerekiyor. Bilgi bir tık mesafenizde. Doğrusu ise bilgiyi yönetildiğinde ayırt edilecektir” dedi. Bu yıl eğitime başlayan 34 öğrenci, alkışlarla “Tıbbıyeli Yemini” etti.