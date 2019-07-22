İzmir girişimciliğin başkenti olacak  

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir’i girişimciliğin ve inovasyonun başkenti yapma hedefinde olduklarını söyledi. İZTO tarafından düzenlenen Girişimcilik Zirvesi’nde konuşan Özgener, İzmir’in yatırım yapmak için en doğru kentlerden olduğunu dile getirdi. Özgener, “Artık sadece ülkelerin değil kentlerin de birbirleriyle yarıştığı bir dönemde olduğumuzu unutmamalıyız. İZTO olarak inovasyon ve girişimciliğin, İzmir’de önünün açılması önem verdiğimiz en büyük projemiz. Bu hedefle İzmir’in bu alanlarda lider kent olmasında öncülük yapmak istiyoruz. İzmir yaşamak kadar üretmenin de keyifli olduğu inovasyon ve girişimcilik için en uygun kent. Bugün İzmir gibi bu konuda çok şanslı bir kentte yaşamanın, yatırım yapmanın ve çalışmanın avantajlarını anlayacağız. İzmir’i girişimciliğin ve inovasyonun başkenti olarak konumlandırdığımız takdirde, büyük bir ekonomik değişim yaşanacağını hepimiz görüyor ve biliyoruz” ifadelerini kullandı.

LOKOMOTİF BİR ŞEHİR

İzmir’in insan kaynağı profiline bakıldığında yüksek eğitim düzeyi ve nitelikli nüfus ile ekonomiye katkı sağlayan bir yapıda olduğunu belirten Mahmut Özgener, “Sanayi ve hizmetler sektörünün yüksek oranı bu alanlarda girişimciliğe yönelik talep potansiyelini ortaya koymakta. İzmir ve bilim dediğimizde; İzmir girişimcilik kaynaklarını sağlayan bilimsel ve AR-GE altyapısı ile bilgi ekonomisine uygun bir kent. Ticarete bakıldığında, sektörel çeşitliği ve inovatif fikirler, girişimcilik ekosisteminin dinamik bir potansiyel sunuyor. İzmir Türkiye’nin ticaretine en çok katkı koyan ve cari fazla veren nadir kentlerden biri. İzmir aynı zamanda lokomotif bir şehir. Üretim yapan yabancı sermeyeli firmalar bakımından Kocaeli’den sonra 2. sırada. İzmir inovasyon potansiyeli açısından yüksek bir kent” diye konuştu.