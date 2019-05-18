İzmir’in sağlık merkezi Çiğli Bölge Hastanesi

Karşıyaka Devlet Hastanesi ve Çiğli Egekent Hastanesi’nin kapatılarak personellerinin birleştirilmesi sonrası 2016’da hizmete açılan Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi, üç yıllık geçmişine rağmen, İzmir’de en çok tercih edilen sağlık kuruluşları arasına girdi. Toplam 70 bin metrekare alanda kurulu hastane, 258 uzman hekim, 510 ebe-hemşiresi ve modern binasıyla, İzmir’in her yerinden kolay ulaşıma sahip. Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi Başhekimi Doktor İlker Kızıloğlu, İzmir’de ve Türkiye’de elde ettikleri başarıları Star’a anlattı.

ŞEHİR DIŞINDAN DA TALEPLER VAR

Hastanenin yatak kapasitesinin 517 olduğunu belirten Başhekim Kızıloğlu, ‘’Diğer sağlık kuruluşlarından farkı olarak 112 yatağımız yoğun bakım hizmeti veriyor. İzmir’in yoğun bakım yatağı ihtiyacı olduğunu düşünürsek çok ciddi bir yük kaldırıyoruz’’ dedi. Kızıloğlu, ‘’Tüm İzmir’e hitap etmenin ötesinde artık şehir dışına da hizmet verdiklerini belirterek, “Yüzde 3.8 hastamız şehir dışından geliyor. Manisa’dan, Balıkesir’den, Aydın’dan gelen hastalarımız var” diye konuştu.

Hastaneyi açılışından itibaren ince ince nakış gibi işlediklerini belirten Dr. Kızıloğlu, ‘’Yaptığımız en büyük şey de altyapı çalışmaları. Bu altyapı çalışmalarına fiziki alan da dahil. Bahçesi, yayalar için yürüyüş alanı, girişi vs. olmak birlikte, aynı zamanda dijital hastane olmanın gerekliliğini yerine getirdik. Çok miktarda hizmetimiz var. Endoskopi, kolonoskopi, uyku merkezi, yanık ünitesi, yoğun bakımı, yeni doğan yoğun bakım gibi birçok alanda özellikli hizmet veriyoruz’’ ifadelerini kullandı. Acil vakalarda İzmir’de birinci olan, Türkiye’de ise ilk 10’a giren hastanede günlük ortalama 12 bin kişiye poliklinik hizmeti verdiklerini belirten Başhekim Kızıloğlu, ‘’Acil olarak da bu yılın ilk 3 ayında günlük 2 bin hastaya hizmet verdik. Çiğli olarak İzmir’deki hastaneleri geçmiş bulunmaktayız. Aynı zaman 112 Acil Servisi’nin kalp krizi, beyin kanaması, felç gibi vakalarda en fazla tercih ettiği hastaneyiz” dedi.

İZMİR’İN KUZEY AKSINI KARŞILIYOR

İzmir’in Kuzey aksını tamamen kucakladıklarını belirten Kızıloğlu, ‘’Karşıyaka ve Çiğli’den başlayarak Bergama Kınık’a kadar biz karşılıyoruz. Hedef nüfusumuz yaklaşık bir buçuk milyon kişi. Bu çok büyük bir sorumluluk. Bizim ölçümüzdeki bir hastanenin yaklaşık üçte biri personeliyle bu hizmeti veriyoruz’’ ifadesini kullandı.

GÜNDE ORTALAMA 10 AMELİYAT

Günde ortalama 10 ameliyat yapıldığını ifade eden Başhekim İlker Kızıloğlu, ‘Organ nakli hariç özellikli onkolojik ameliyatlar başta olmak üzere tüm ameliyatlar hastanemizde yapılıyor.

Yatak doluluk oranımızın yıl ortalaması yüzde 87. Yoğun bakımlarımızın doluluk oranı yüzde 99.4. Yani durmaksızın, çalışan, üreten, yenilikçi, inovatif bir hastaneyiz’’ diye konuştu.