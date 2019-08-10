İzmirli Beşiktaşlılar sünnet düğününde
İzmirli Beşiktaşlılar Derneği, ünlü turizmci ve aynı zamanda Beşiktaşlı olan Ertan Kırelli’nin oğlunun sünnet düğününde Çeşme’de toplandı.
Beşiktaşlı olan Ertan Kırelli’nin oğlu Artun Kırelli’nin sünnet düğünü Çeşme Sisus Otel’de gerçekleşti. Kırelli’yi İzmir Beşiktaşlılar Derneği de yalnız bırakmadı. Başkan İnan Esen, Yönetim Kurulu üyesi Ramazan Çankaya olmak üzere İzmir Beşiktaşlılar Derneği üyeleri gecede Kırelli’nin yanında yer alırken, ailenin mutluluğu gözlerden kaçmadı.
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