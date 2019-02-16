İzmirli hayırseverler ‘Kalplerimiz Bir’ dedi

İzmir'de, sanat, iş ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri Ferah Sancak öncülüğünde hazırlanan ‘Kalplerimiz Bir’ adlı sosyal sorumluluk projesi için düzenlenen gecede buluştu. Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin tasarladığı takılar davetlilere sergilendiği geceden elde edilen gelir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Onkolojisi Bölümü yararına kullanılacak. “Projenin öncüsü Ferah Sancak, “Daha önceki sosyal sorumluluk gecelerinde olduğu gibi bu yılda yine birlikte güzel ve hayırlı bir organizasyonda biraraya geldik. Bildiğiniz gibi geçen yılda Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Onkolojisi yararına bir gece düzenledik.

Bu yılda aynı bölümün eksiklerinin tamamlanması için birlikteyiz. Çocuklarımız için bir kez daha ‘Kalplerimiz Bir’ diyoruz. Onların güzel gelecekleri için desteklerimizi sürdüreceğiz” diye konuştu. Gecede, projeye destek verenlere teşekkür plaketi takdim edildi.