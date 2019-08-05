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İzmirli KOBİ’ler ihracatı öğreniyor

BASİFED- EİB işbirliğiyle geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen “İhracat Akademi Eğitim Programı”nın ikincisi başlıyor. KOBİ’ler bu programla ihracatı öğrenirken, yeni pazarlarla açılarak iş hacimlerini artırıyorlar.

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Geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen ‘İhracat Akademi Eğitim Programı’, bu yıl ikinci kez 20 Ağustos – 26 Eylül tarihleri arasında, yine Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu BASİFED - Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) işbirliğiyle gerçekleştirilecek.  

Her Salı ve Perşembe günleri saat 16:00 – 19:00 saatleri arasında, EİB’de olacak. Eğitim programında şirketlerin kendilerini tanımaları, nerede olduklarını, ne yapabileceklerini, dış ticarete ne kadar hazır olduklarını bilmeleri ve dönüşümü bu dinamiklerle sağlayabilmeleri hedefleniyor. BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Seda Kaya Ösen, içinden geçmekte olduğumuz zorlu süreçte ihracatın KOBİ’ler için can simidi olduğunu ifade ederek, “Bu konuda KOBİ’lere gerekli donanımı kazandırmak amacıyla hayata geçirdikleri bu projenin bu yıl ikincisini düzenliyoruz. Ekonomik kalkınmanın temel araçlarından biri ihracattır. Şirketlerimize bu konuda destek olmaktan mutluyuz” dedi. İhracatın ekonomik kalkınmanın temel araçlarından biri olduğunu söyleyen Ösen, “Düşen talepte, yaşanan iç krizlerde, kendini korumak ve istikrarlı büyümeyi sürdürebilmek için dış pazarlara açılmak zorunludur. Bu akademide bunun yolunu açmayı şirketlere göstereceğiz” diye konuştu. 

Yavru köpeklere okul bahçesinde bakıyorlar

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