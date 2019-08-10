Kadın girişimcinin hayali gerçek oldu

İzmirli Burca Tuna, bir süre kamu kurumunda çalıştıktan sonra istifa ederek ayrıldı. Girişimcilik üzerine yapabileceği yatırımları değerlendiren Tuna, bir gece evinde yumurtalı ekmek yerken ‘yumurtalı ekmek’ üzerine bir yer açma fikri geldi ve ertesi gün bunun üzerine çalışmaya başladı. Her annenin evinde çocukları için yaptığı, kahvaltı başta olmak üzere hemen hemen her öğünde yenebilen yumurtalı ekmek yeri için bir isim düşünen Burcu tuna, ‘Yumurtalı Ekmek Evi’ni buldu ve hemen patentini alarak yola koyuldu. Alsancak’ta bir dükkanda açtığı yerde, özel bir fırında yasız bir şekilde; sucuklu, pastırmalı, füme kaburgalı, tulum peynirli, cevizli gibi 30 çeşide kadar yumurtalı ekmek ürünü çıkarmaya başladı. Kısa sürede başarı elde eden kadın girişimci Tuna, gelen müşterilerine evden yenilen yumurtalı ekmeği farklı ve sağlıklı bir lezzetle sunumunu yapıyor.

Yumurtalı ekmek günümüze uyarlandı

Yumurtalı ekmeği günümüze uyarladığını belirten Burcu Tuna, “Hepimizin evinde yumurtalı ekmek pişti, pişiyor ve pişmeye devam edecek. Yumurtaya bulanmış ekmek zaten var. Ben bunu biraz inovasyonla, biraz güncelleyerek daha sağlıklı hale getirmek istedim. Özel bir fırında, hiç yağ kullanmadan pişiriyorum. 30 çeşit yumurtalı ekmeğimiz var. 3 çeşitte tatlım var. Annelerimizin yaptığı yalancı ekmek kadayıfını yumurtalı ekmeklerle yapıyorum. Şerbetli tarçınlı, çikolatalı, dondurmalı’’ dedi.

Sosyal sorumluluk projesi de yürütülüyor

İşyerinde 2 sosyal sorumluluk projesini de yürüttüğünü ifade eden Tuna, “Biri düdük. Parayı vermeyen de düdüğü çalabilsin diye. Yaklaşık 350 öğrenciyi ağırladık 4 ayda ve ağırlamaya devam ediyoruz. Bize ulaşan ilk, orta ve lise öğrencilerine hiç para almadan onları ağırlamaya, onları kitap armağan etmeye ve düdük vermeye devam edeceğiz. Bir de ‘gıt gıt’ bebeğimiz var. ‘Gıt gıt’ bebek sosyal medyada bir fenomen oldu şimdiden. ‘Gıt gıt’ bebeğin de gelirini, hem bebek yapan bir ev kadınını destekliyoruz hem de Koruncuk Vakfı’na bağışta bulunuyoruz. Gıt gıt bebeği büyümeye devam edecek; anahtarlıkları, yaka rozetleri ve bebekleri ile maceraları devam edecek. Buraya gelen tüm dostlarıma bir kitap armağan ediyoruz. Kitap bağışı da alıyoruz kitap bağışında da bulunuyoruz’’ dedi.