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Kahveli ve haşhaşlı lokmaya talep arttı

İzmir’in geleneksel lezzetlerinden olan ve coğrafi işaret tesciliyle koruma altına alınan ‘İzmir Lokması’nın kahveli ve haşhaşlı çeşitleri de kısa sürede tercih edilenler arasına girdi. 

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Ağrı'dan geldiği İzmir’de 1989 yılında lokmacılığı öğrenen Metin Köroğlu, aynı hamurdan farklı lezzetler üretiyor. Lokma yapımının bazı püf noktaları olduğunu anlatan Köroğlu, mayalama süresinin lezzeti etkileyen en önemli nedenlerden biri olduğunu belirterek, son dönemde kahveli ve haşhaşlı çeşitlerinin de sık talep edildiğini söyledi. Hava sıcaklığına göre hamura farklı malzemeler ilave ettiğini belirten lokma ustası Köroğlu süreci şöyle anlattı: “Özellikle yaz aylarında hamura limon tuzu ilave ediyorum. Hamurun daha fazla beklemesi gerekiyorsa limon tuzu ve maya oranı değişiyor. Yoğurulan hamur sıcak havada çabuk gevşeme yapar. Ama limon tuzu katıldığında daha uzun süre taze ve güzel kalır. Eğer lokmayı 10 dakika sonra yemek isterseniz hamura katılacak maya oranı ve bekleme süresi değişir.” 

HAMURUN KIVAMINI ÖNEMLİ  

Lokma yapımında hamurun kıvamını tutturmanın önemine değinen Metin Köroğlu, “Ön hazırlık olarak suyu ısıtıyoruz. Su ılındıktan sonra maya, tuz, şeker ve bir miktar da yağ ilave ederek hamuru hazır hale getiriyoruz. Bir süre sonra hamur mayalanıyor ve dökme işlemine geçiyoruz. Suyun ısısını yükseltip maya oranını artırarak kısa sürede istediğim kıvamda bir hamuru hazırlıyorum. Son zamanlarda değişen taleplere göre farklı tatlar katıyoruz. Haşhaşlı ve kahveli olarak da pişirebiliyoruz. Bunlar sıklıkla tercih ediliyor. Özellikle haşhaşlıya talep çok fazla” diye konuştu.

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