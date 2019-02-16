Kayak severlerin gözdesi Bozdağ

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin kentin kış turizminde de söz sahibi olması için hayata geçirdiği Denizli Kayak Merkezi, kış turizminin parlayan yıldızı haline geldi. Kısa süre içerisinde adını ve kalitesini duyurarak kış sporları için en çok tercih edilen mekanlardan biri olan Denizli Kayak Merkezi, çevre iller başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir tarafından yoğun ziyaretçi akınına uğruyor. Şehir merkezine 75 kilometre uzaklıktaki 2 bin 420 metre rakımlı Bozdağ’da yer alan Ege’nin en büyük kayak merkezi toplam 13 kilometre uzunluğundaki 9 adet pisti ile hizmet veriyor.

Amatör ve profesyonel kayakçılar ve snowboard yapmak isteyenlerin aradığı her türlü imkanı barındırırken tesiste 2 telesiyej, 1 teleski ve yürüyen bant bulunuyor. Saatte 2 bin 500 kişinin taşınabileceği mekanik tesislerde ziyaretçilerin günübirlik tüm ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal yapılar da bulunuyor.

DENİZLİ’MİZE YAKIŞANI YAPTIK

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Kayak Merkezi’nin turizm anlamında kent için son derece önemli bir yatırım olduğunu vurguladı. Zolan, “Denizli Kayak Merkezi’miz sadece Denizlililer’in değil başta Aydın, Muğla, Antalya ve İzmir olmak üzere Türkiye’nin dört bir tarafından gelen kayak severleri ağırlıyor’’ dedi. “Denizli’mize yakışanı yaptık’’ ifadesini kullanan Başkan Osman Zolan, ‘’Biz kayak merkezimize, Ege’nin Erciyes’i, Uludağ’ı diyoruz. Karın ve kayak yapmanın keyfini çıkarmak isteyen hemşehrilerimiz ve çevre illerden gelen misafirlerimiz gönüllerince eğlenip, unutulmaz anılara sahip olarak ayrılıyor’’ diye konuştu.