Kazdağları bahara uyandı

Özellikle geniş yapraklı ağaçların yoğun olduğu Kuzey cephesinde, doğanın bahar uyanışı ile birlikte yeşilin binbir tonu da ortaya çıktı. Bünyesinde eşsiz güzellikleri barındıran Kazdağları’ndaki renk cümbüşüne eriyen karlar da ayrı bir güzellik kattı.