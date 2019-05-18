Kazdağları bahara uyandı
Binlerce endemik bitkiye ev sahipliği yapan flora ve faunası ile bir bölümü koruma altına alınan Kazdağları bahar aylarının gelmesiyle canlandı.
Özellikle geniş yapraklı ağaçların yoğun olduğu Kuzey cephesinde, doğanın bahar uyanışı ile birlikte yeşilin binbir tonu da ortaya çıktı. Bünyesinde eşsiz güzellikleri barındıran Kazdağları’ndaki renk cümbüşüne eriyen karlar da ayrı bir güzellik kattı.
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