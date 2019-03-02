Kazdağları doğaseverleri bekliyor

Çanakkale ile Balıkesir arasında yer alan Kazdağları’nın tanınırlığı son yıllarda önemli derecede arttı. Çanakkale’nin Yenice ve Bayramiç ilçelerinin büyük bölümünü kaplayan ormanları ve endemik bitki örtüsüyle özellikle doğa sporu meraklılarının önemli adreslerinden olan bölgede, yamaç paraşütü ve motor sporları da yapılabiliyor. Yenice Göleti de yılın her mevsiminde fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. İzmir’e 5 saat uzaklıktaki Kazdağları ve çevresinde, dışarıdan gelen konukları ağırlayabilecek sayıda ve nitelikte konaklama tesisleri bulunuyor.