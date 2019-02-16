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Kestane şekeri yeni pazar arıyor

Kestane denince akıllara Bursa gelse de ana vatanının ve en çok üretiminin yapıldığı yerin Aydın’ın Nazilli İlçesi belirten Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, ilçedeki kestane şekeri imalatçısı iki işletmeden biri olan Ali Bildirici’yi ziyaret ederek üretimi yerinde inceledi.

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Nazilli kestane şekerinin mutlaka tanıtılması gerektiğini belirten Arslan, “Kestanenin ana vatanı Bursa değil aksine Nazilli’dir. Geç kalınmış tanıtım eksikliğimizi önümüzdeki yıllarda mutlaka gidereceğiz” dedi.  

MARKALAŞMAK İSTİYORUZ 

Arslan, “Neden Nazilli diye soracak olursanız, Türkiye’deki yetişen kestanenin yüzde 15’i ve en iyisi Nazilli’dedir. Yıllar önce Bursa bu konuda önderlik yapmış ve markalaşmış. Bu nedenle Bursa’nın adı sürekli gündemdedir’’ diye konuştu. Bursa’dan ziyade Nazilli’nin anılması yönünde markalaşmak istediklerini belirten Nuri Arslan, ‘’Bu isteğimiz de inanıyoruz ki, önümüzdeki 10 yıl içerisinde Nazilli, kestane şekerinde çok iyi bir noktaya gelecektir. Biz elimizden gelen her türlü desteği vermeye gayret ediyoruz. Çünkü bu işletmeler bizim bölgemize hem katma değer hem istihdam anlamında çok önemli katkılar vermektedir. Biz de sivil toplum kuruluşları olarak elimizdeki imkanlar doğrultusunda destek olmaya gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.  

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