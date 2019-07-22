‘Kılavuzlar’ ile çiftçi daha çok kazanacak 

Gövde dolgusu ve vana odası imalatları Temmuz ayı başında biten barajda fiilen su tutulmaya başlandı. Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mevlüt Aydın, ‘’Kılavuzlar Köyü’nün kuzeyindeki Bağıran Dere üzerine inşa edilen barajın gövde dolgusu için 250 bin 350 metreküp dolgu yapıldı. Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa edilen barajın gövde yüksekliği 32 buçuk metre. Barajda 900 bin metreküp su tutulabilecek. Sulama Projesi inşaatı tamamlanır tamamlanmaz da bin 540 dekar arazinin sulanması sağlanacak’ dedi. Demirci Kılavuzlar Barajı’nın bölge ekonomisine direkt etki edeceğinin altını çizen Aydın, ‘’Tarlalardaki verimi artırmasının yanı sıra, üreticiye ürün çeşitliliği ve yılda birden fazla hasat imkanı sunan baraj, ülke ekonomisine 2019 yılı rakamlarıyla yılda 1 milyon 758 bin lira katkı sağlayacak’’ diye konuştu.