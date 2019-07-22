Köydeki mezat antika meraklılarını buluşturdu   

Antika meraklılarını buluşturan mezatta, eski radyolar, duvar saatleri, cam sürahi ve lükslere kadar yüzlerce ürün satışa sunuluyor. Antika, meraklıların sayısı da her hafta artıyor. Eski eşya ticareti yapan Fatih Olcay, “Burada herkes elindekini getirip satıyor. Eskiye dair her şey burada var. Meraklarını bekliyoruz” dedi. Mehmet Bozok da, “Burada mezat yapıldığını bir arkadaşımdan duyup geldim. Çok memnun oldum. Benim de antika merakım var. Buradan koleksiyonum için ürünler satın aldım” diye konuştu.