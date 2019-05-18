Küçük parmaklar İtalya’da birinci oldu

Piyano eğitimlerine Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Payam Gül Susanni ile devam eden Nisan Öksüz, Rüya Aydın ve İrfan Karakılıç da yarışmaya kendi yaş gruplarında katıldı. B kategorisi 7-9 yaş grubunda birinci olan İrfan Karakılıç, müzikalite alanında da jüri özel ödülü aldı. Nisan Öksüz C kategorisi 9-11 yaş grubunda, Rüya Aydın da E kategorisi 14-16 yaş grubunda birinciliği elde etti. Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müzik Akademisinde eğitim gören ilkokul 3. sınıf öğrencisi Nisan Öksüz, geçen yıl İtalya’da düzenlenen Dinu Lipatti Gençler Uluslararası Müzik Yarışması’nda birincilik ödülü kazanmıştı.