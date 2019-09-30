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Kula leblebisi 16 farklı çeşidi ile dünyaya ihraç ediliyor

Kula’da birbirinden değerli yöresel lezzetlerden bir tanesi olan Kula Leblebisi, geçmişi bir asra dayanan özüyle Türkiye’de her geçen gün bilinirliği artıyor.

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Son yıllarda üreticilerin yakaladığı kaliteyle 16 farklı çeşide ulaşan Kula Leblebisi, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası’nın girişimleri ile markalaşma sürecini tamamlayarak Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldı. Türkiye’de leblebi denince akla ilk gelen yer olan Çorum’dan sonra Türkiye’de ikinci tescilli leblebi olan Kulalı leblebi üreticileri, coğrafi işaret alınmasıyla ayrı bir sevinç yaşadı. Tuzlu, acılı, karanfilli, çikolatalı, ballı, portakallı gibi 16 farklı çeşit üreten Kulalı leblebi üreticileri, Türkiye’nin leblebi yatağı olarak bilinen Çorum’a yıllardan beri ham madde ihraç ettiklerini, fakat Çorumlu leblebi üreticilerinin Kula’dan önce harekete geçerek üne kavuştuklarını söyledi. Yunanistan, Filistin, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve AB ülkelerine başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç edilen Kula leblebisine, coğrafi işaret belgesi alınmasından sonra talep de arttı.
 

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