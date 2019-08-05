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Kuzey Ege’de bayram telaşı erken başladı

Kuzey Ege’nin tatil beldeleriyle ünlü Edremit Körfezi’nde, Kurban Bayramı tatili için rezervasyonlar yüzde 100’e yaklaştı.

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Kuzey Ege’nin eşsiz manzaraya sahip Kaz Dağları ve Madra Dağı etekleri ile Ege Denizi’nin masmavi suları kıyısında kurulu merkezler, her tatil döneminde olduğu gibi bu Kurban Bayramı tatili için de hazırlıklarını tamamladı. Yılda ortama 3 milyon gecelemenin olduğu Balıkesir’in 145 kilometrelik sahil şeridinde yer alan Ayvalık, Gömeç, Burhaniye ve Edremit ilçelerindeki turistik tesislerde, bayram tatiline az bir süre kala neredeyse yer kalmadı. 

Yavru köpeklere okul bahçesinde bakıyorlar

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