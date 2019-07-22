Lavanta kokulu turizm
Denizli'de son yıllarda ekim alanı hızla artan lavanta, üretimiyle ekonomiye sağladığı katkılar kadar, görselliğiyle de turizme can katıyor.
Kentteki ekim alanı bin dekarın üzerine çıkarak 4 yılda yaklaşık 400 kat artan lavantada hedef 50 bin dekar. Acıpayam İlçesi Yukarı Mahalle’de bulunan ve kentin en büyüğü olan 50 dekarlık lavanta tarlası, fotoğraf tutkunları başta olmak üzere yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oluyor. Evlenen çiftler de fotoğraf çekimi için lavanta tarlalarını tercih ediyor. Lavanta tarlasında çekilen fotoğrafları sosyal medyada gören turistler de eşsiz manzarayı görmek bölgeye geliyor.
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