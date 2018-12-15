Leed Sertifikası alan binalar daha prestijli

İnsan yaşamının önemli bir bölümünü geçirdiği konutların sağlık açısından belli standartlara sahip olması gerektiğini belirten Enes Duru Mimarlık Kurucusu Mimar Enes Duru, konutların sürdürülebilirlik felsefesiyle tasarlanıp inşa edilmesi gerektiğini söyledi. Hızlı nüfus artışı ve doğal kaynakların tükenmesiyle birlikte eko sistemin bozulduğuna dikkati çeken Duru, “Leed Sertifikası, hem çevre hem de insan sağlığını korumak adına önemli kriterler getiriyor. En ufak yapı malzemesinden başlayarak, kullanılan malzemelerin kimyasal yapısı belirleniyor ve sağlığa uygun malzemelerin seçilmesi gerekiyor” dedi.

FARKLI KRİTERLER DE VAR

Mimar Duru, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Binanın çevresiyle uyumu, tasarımı, enerji tüketimi, güneş alma saatlerinin ve açısının ayarlanması, toplu taşıma araçlarına yakınlığı, 800 kilometre çapındaki bir alan üzerindeki yerel ürünlerin kullanılması gibi pek çok farklı konu başlığında kriter de söz konusu. Leed Sertifikası gümüş, altın ve platin olarak üçe ayrılıyor. Bu konuda Amerikan InSite Architecture firması ortaklarından Mimar Ali Yapıcıoğlu’ndan danışmanlık hizmeti alıyoruz. Binanın hem mimari tasarımı hem de Leed Sertifikasına uygun şekilde inşa edilmesi için uygulama hizmetleri gerçekleştirebiliyoruz”