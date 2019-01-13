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Mahalle Kemalpaşa’da sokaklar çocukların 

Sıradışı konseptiyle dikkatleri üzerine çeken Mahalle Kemalpaşa, çocuk öncelikli tasarımı, motorlu araçtan arındırılmış ve ıhlamur kokulu sokaklarıyla fark oluşturuyor.

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Katılımcılarına hemen tapu, 10 ay sonra ev teslimi, 60 ay kefilsiz, bankasız, faizsiz ev sahibi olma imkânı sunan Mahalle Kemalpaşa, araçtan arındırılmış ve ıhlamur kokulu sokakları, meyve ağaçlı yollarıyla sadece İzmir’in değil Türkiye’nin en sıradışı projesi olarak hayata geçiriliyor. 3+1 120 metrekare, 3+1 167-180 metrekare ve 4+1 200-205 metrekare şeklinde 3 tip konutun inşasının sürdüğü projeye halen lansman fırsatlarıyla dâhil olunabiliyor. Yüksek tavanlı yapısıyla ferah bir yaşam alanı sunan NG Gayrimenkul projesi Mahalle Kemalpaşa, çocuk odaklı sokaklarıyla eski mahalle kültürünü günümüze taşımayı hedefliyor. 

HER DETAY DÜŞÜNÜLDÜ 

Kemalpaşa Bölgesi’nde hayata geçirilen bu projeyle komşuluk ilişkilerinin tekrar canlanacağını söyleyen NG Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Nafiz Gönen, “Yüksek tavanlı konut yapısıyla ev sahiplerine ferah bir ortam sunan projemizde, her sokak başına konumlandırılan yetişkin ıhlamur ağaçlarıyla, çocukların şehir hayatındayken uzak kaldığı, belki de hiç görmediği meyve ağaçlarıyla, araçtan yoksun sokaklarıyla tam bir mahalle kültürünü yaratıyoruz” dedi. İhtiyaç duyulabilecek her detayı düşünüldüğü projede 200 metrekare havuz fitness salonu, yürüyüş-bisiklet parkuru, ağaç ev çocuk oyun alanı, tam boy basketbol sahası, voleybol ve tenis sahası, her eve özel hobi bahçesi, iki otopark ve 24 saat güvenlik mevcut.  

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