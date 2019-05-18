Manisa Çiçek Festivali ile renklendi
Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi’nde düzenlenen Çiçek Festivali’nde binlerce çiçek çeşidi, fide ve fidan görücüye çıktı.
Fuar alanı birbirinden güzel çiçek kokularıyla farklı bir havaya büründü. Festivale, Manisalılar büyük ilgi gösterdi. SNS Fuarcılık Genel Müdürü Didem Simsaroğlu, bu yıl hiçbir destek almadan başlattıkları Çiçek Festivali’ni önümüzdeki yıl ilgili kurumların da desteğiyle daha da büyüterek devam ettirmeyi hedeflediklerini söyledi.
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