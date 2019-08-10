Manisa’da toplu taşımaya sıkı denetim
İçişleri Bakanlığı, izinsiz yolcu taşımacılığı yapan araçların denetlenmesi noktasında 81 ile talimat gönderdi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı trafik zabıta ekipleri de, Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleriyle birlikte Manisa merkez ve 15 ilçesinde eş zamanlı olarak denetim gerçekleştirdi. Trafik kurallarına uygun hareket etmeyen, belgesiz ve izinsiz taşımacılık yapan araç sürücülerine cezai yaptırım uygulanırken, denetimlerin devam edeceği belirtildi.
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