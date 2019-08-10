Manisa’da toplu taşımaya sıkı denetim

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı trafik zabıta ekipleri de, Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleriyle birlikte Manisa merkez ve 15 ilçesinde eş zamanlı olarak denetim gerçekleştirdi. Trafik kurallarına uygun hareket etmeyen, belgesiz ve izinsiz taşımacılık yapan araç sürücülerine cezai yaptırım uygulanırken, denetimlerin devam edeceği belirtildi.