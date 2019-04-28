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Modanın nabzı İzmir’de atacak

Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD), Ege İhracatçı Birlikleri, İzmir Ticaret Odası, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Moda Tasarımcıları Derneği, Kariyer Eğitim Kurumları, İnce Fikirler, Wella, Estrella Estetik, Efes Kuyumculuk ve Gordion İnşaat’ın katkılarıyla 5, 6, 7 Kasım tarihlerinde İzmir Hilton Oteli’nde gerçekleşecek İzmir Fashion Week’te, birbirinden özel tasarımlar, Türkiye’nin ünlü mankenleri tarafından sergilenecek.

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GELİRİ VAKIFA BAĞIŞLANACAK 

Ünlü tasarımcıların ve firmaların yeni sezon kreasyonlarını sergileyeceği Fashion Week kapsamında Türkiye’nin tanınmış modacıları kreasyonlarını sergileyecek. Tamamen yerli mankenlerin kullanıldığı bir organizasyon olarak dikkat çeken İzmir Fashion Week, geçen dönemlerde olduğu gibi yine Ebru Öztürk, Elif Ece Uzun, Ece Begüm Yücetan, Gizem Barlak, Buse İskenderoğlu, Tuğba Melis Türk gibi ünlü mankenleri de podyuma taşıyacak. Nur Karaata ise gerçekleştirdiği defilenin gelirini Koruncuk Vakfı’nı bağışlayacak. 

Modanın başkenti İzmir Bu yıl altıncısı düzenlenen İzmir Fashion Week tanıtım toplantısında konuşan EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Atınç Abay, moda ve hazır giyim sektörünün nabzını tutacaklarını ve Türkiye’nin başarılı modacılarının tasarımlarını İzmirlilerle buluşturacaklarını söyledi. 

Manken podyumda hayatını kaybetti

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