Musacalı Barajı bitince 16.5 milyon ek gelir sağlayacak
Son 16 yılda Bergama’da Çaltıkoru, Yortanlı, Çamavlu, Çamtepe ve Karalar Barajları ile Yukarı Kırıklar ve Bayramcılar Göletlerini işletmeye alan DSİ Genel Müdürlüğü, kuzey İzmir’in yeni gözdesi olacak Musacalı Barajı’nın inşaasına da tam gaz devam ediyor.
Yaz aylarıyla birlikte hız kazanan inşaatta sıyırma kazıları, dolusavak kazısı, derivasyon tüneli ve batardo imalatları tamamlandı. Gövde dolgusuna başlandı. Yüzde 23 fiziki gerçekleşme oranına ulaşılan baraj için 1 milyon 100 bin metreküp dolgu yapılacak. Projenin 2022 yılında hizmete alınacak. 32 milyon 692 bin liraya ihale edilen Musacalı Barajı bölge ve ülke ekonomisine de büyük katkı sağlayacak. 22 bin 950 dekar araziyi borulu basınçlı sistemle sulayacak baraj, Bergamalı çiftçilere 2019 rakamlarıyla yılda 16 milyon 459 bin lira ek katkı sağlayacak.
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