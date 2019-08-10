30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4962
  • 6,1769
  • 263.605
  • 99405
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EGE

  1. Haberler
  2. Ege

Musacalı Barajı bitince 16.5 milyon ek gelir sağlayacak

Son 16 yılda Bergama’da Çaltıkoru, Yortanlı, Çamavlu, Çamtepe ve Karalar Barajları ile Yukarı Kırıklar ve Bayramcılar Göletlerini işletmeye alan DSİ Genel Müdürlüğü, kuzey İzmir’in yeni gözdesi olacak Musacalı Barajı’nın inşaasına da tam gaz devam ediyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yaz aylarıyla birlikte hız kazanan inşaatta sıyırma kazıları, dolusavak kazısı, derivasyon tüneli ve batardo imalatları tamamlandı. Gövde dolgusuna başlandı. Yüzde 23 fiziki gerçekleşme oranına ulaşılan baraj için 1 milyon 100 bin metreküp dolgu yapılacak. Projenin 2022 yılında hizmete  alınacak. 32 milyon 692 bin liraya ihale edilen Musacalı Barajı bölge ve ülke ekonomisine de büyük katkı sağlayacak. 22 bin 950 dekar araziyi borulu basınçlı sistemle sulayacak baraj, Bergamalı çiftçilere 2019 rakamlarıyla yılda 16 milyon 459 bin lira ek katkı sağlayacak.

 

ABD mutabakata rağmen YPG/PKK´ya sevkiyatı sürdürüyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Norveç'te camiye silahlı saldırı

Norveç'te camiye silahlı saldırı

Konya'da mühimmat taşıyan kamyonda yangın çıktı

Konya'da mühimmat taşıyan kamyonda yangın çıktı

Libya'da bombalı saldırı! 2 BM personeli öldü

Libya'da bombalı saldırı! 2 BM personeli öldü

Otogar doldu taştı, firmalar ek sefer başlattı

Otogar doldu taştı, firmalar ek sefer başlattı

Trump: Kim, füze denemeleri için özür diledi

Trump: Kim, füze denemeleri için özür diledi

HDP'li il başkanı PKK/KCK soruşturmasında gözaltına alındı

HDP'li il başkanı PKK/KCK soruşturmasında gözaltına alındı

Türkiye'den net mesaj: Bunu da herkes böyle bilsin

Türkiye'den net mesaj: Bunu da herkes böyle bilsin

Kurban etinin lezzet haritası: Neresinden hangi yemek yapılır?

Kurban etinin lezzet haritası: Neresinden hangi yemek yapılır?
 

POPÜLER HABERLER

ABD mutabakata rağmen YPG/PKK´ya sevkiyatı sürdürüyor

ABD mutabakata rağmen YPG/PKK´ya sevkiyatı sürdürüyor

Kurban etinin lezzet haritası: Neresinden hangi yemek yapılır?

Kurban etinin lezzet haritası: Neresinden hangi yemek yapılır?

Tamamen kurudu! 213 farklı kuş türü bulunuyordu

Tamamen kurudu! 213 farklı kuş türü bulunuyordu

Emekliye ek ödeme geliyor!

Emekliye ek ödeme geliyor!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA