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Müziğin kalbi Ayvalık’ta atacak 

Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi’nin (AIMA) düzenlediği AIMA Müzik Festivali, 23 Temmuz Salı günü, İstanbul Flüt Topluluğu’nun vereceği konserle başlıyor.

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Akademisyenler ve seçkin flüt sanatçılarından oluşan grup Dvorak, Tchaikovsky, Boismortier gibi sanatçıların eserlerinin yanı sıra Astor Piazzolla’nın tango klasiklerini ve genç piyanist Orçun Orçunsel’in düzenlemeleriyle Türk müziğinin sevilen eserlerini seslendirecek. Festivalin ikinci gününde Semplice Quartet ile AIMA Festival Orkestrası, oda müziği konseri verecek. Festival, 25 Temmuz’da Alexander Rudin yönetiminde AIMA Festival Orkestrası’nın vereceği konserle devam edecek. Bu iki konser, Türkiye’nin ilk arpisti Uğurtan İdil Aksel anısına verilecek. Festivalin son günü olan 26 Temmuz’da ise kapanışı Anadolu Nefesli Beşlisi yapacak.   6. Ayvalık AIMA Müzik Festivali’nde tüm konserler saat 21.00’de başlayacak.  

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