Off roadçuların Kazdağları’nı keşfi

Her gün onlarca off roadçu karlı yolları ve eşsiz doğa manzaralarına şahit olmak ve adrenalin yaşamak için Kazdağları’na geliyor. Off roadçu Onur Sezer bunun bir hayat tarzı olduğunu belirterek, “Kazdağları, yaklaşık bir haftadan bu yana devam eden kar yağışı sebebiyle adeta bir off road parkuruna dönüştü. Doğayla iç içe bulunmak isteyen, araçlarıyla adrenalin yaşamak isteyen birçok arkadaşımız bölgeye geliyor. Bursa, İzmir, Manisa, Çanakkale ve Balıkesir’den meraklılar gelip bu eşsiz tecrübeyi yaşamak istiyor” dedi.