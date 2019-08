Öğrenciler hayvan sevgisini bire bir yaşıyor

Sahipsiz can dostlar, yuva arıyor

Can dostların yaşam şartlarını iyileştirmek için çalışmalarını sürdüren Karşıyaka Belediyesi, sahiplendirme faaliyetlerine de hız verdi. Son 3 ayda 36 kedi ve köpek sıcak yuvalara kavuşturuldu. Karşıyaka Belediyesi Örnekköy Geçici Köpek Bakımevi’nin yeni misafirleri olan 6 yavru ve 3 küçük ırk köpek de sahiplenilmeyi bekliyor. Sağlık kontrolleri ve aşıları yapılan köpekler, hiçbir ücret talep edilmeden, kendilerini sahiplenmek isteyen hayvanseverlere teslim edilecek. Belediye Veteriner İşleri Müdürü Çağlayan İnanlı “Bakımevimizde misafir ettiğimiz köpeklerimizi sahiplenmek isteyenlere kapılarımız her zaman açık. Hayvanseverler istedikleri zaman tesisimize gelip can dostlarımızı görebiliyor. Sahiplenmek istedikleri özel bir köpek varsa, bize geldiğinde kendilerini çağırmamız için iletişim bilgilerini de bırakabilirler. Ayrıca Tay Park’ta kedi sahiplendirme faaliyetlerimiz de devam ediyor” dedi.