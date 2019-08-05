Öğrenciler hayvan sevgisini bire bir yaşıyor

Menemen Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu bahçesinde, geçtiğimiz yıl, bir köpek 3 yavru doğurdu. Bahçe içerisinde sonradan fark edilen köpek ve 3 yavrusuna Okul Müdürü Kenan Kılıç başta olmak üzere öğretmenler ve öğrenciler sahip çıktı. Köpeklerin okulda barınması için bahçe içerisine öğretmenler ve öğrenciler yuva yaptı. Bir süre sonra anne köpek okuldan ayrılırken öğrenciler, Dostoyevski’nin ünlü romanı “Karamazov Kardeşler” den esinlenerek, 3 köpeğe ‘Karamazov Kardeşler’ adını verdi. Köpekler, öğrencilerle birlikte vakit geçirmeye başladı. Barınma ihtiyacını okul bahçesi içerisindeki kulübede karşılayan köpekler, gün içerisinde sokakta dolaştıktan sonra kulübelerine gelirken gün içerisinde öğrenciler de köpeklerle oynama ve kaynaşma fırsatı buldu. Öğrencilerin baktığı köpekler gün geçtikçe büyürken öğrencilerin etkinliklerine de eşlik etmeye başladı. Hafta başı ve sonunda İstiklal Marşı okumalarında, öğrencilerin bahçede yaptığı şarkı etkinliklerinde ‘Karamazov Kardeşler’adlı köpekler, havlayarak eşlik etmeye başladı. Bu eşlik etmelerin birinde, öğrenciler şarkı söylerken, ‘Karamazov Kardeşler’den birinin öğrencilere havlayarak eşlik etmesi, bir öğretmen tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Bu görüntüler sosyal medyaya düşünce, köpekler de ilgi odağı oldu.

Okul Müdürü Kenan Kılıç, “Karamazov Kardeşler’ okulumuzun maskotları oldular. Öğrenciler köpekleri çok sevdiler. Hayvanlarla iç içe oldular. Biz köpekleri burada bakıyoruz. Sabah okula geldiğimiz zaman bizi karşılıyorlar, akşam da biz giderken uğurluyorlardı. Buranın üyeleri gibi hareket ediyorlardı. Köpekler İstiklal marşlarında, törenlerde, öğrencilerin dışarıda şarkı söylediği zaman bizlere eşlik ediyordu ‘Karamazov Kardeşler’. Biz tabi bunları hiç kameraya kaydetmiştik. Fakat 23 Nisan hazırlıkları yaparken öğrenciler, burada şarkı söylüyorlardı. ‘Karamazov Kardeşler’den bir tanesi de öğrencilere eşlik ediyordu. Bu görüntü de öğretmen arkadaşımız tarafından kayıta alınmış. Sosyal medyada paylaşınca köpeklerimiz meşhur oldu’’ dedi.

Öğrenciler köpekleri çok seviyor

Öğrencilerden Beyza Nur Özdemir, “Köpekleri dışarıda görünce bir kap su veriyorum. Köpekleri çok seviyorum. Sokak köpeklerini elimden geldiğince bakıyorum. Okuldaki köpeklerimize de biz öğrenciler olarak bakıyoruz. İyi anlaşıyoruz” dedi. Öğrencilerden Ayşe Kaya ise, ‹›Hayvanları çok seviyorum Evde artan yemekleri muhakkak onlara veriyorum” diye konuştu.

‘Her Okula Bir Pergel’ projesi yayılıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Temmuz ayı başında, barınakta dar kafes içinde hasta köpeği görerek sahiplendi. Çok zayıf olan köpeğe pergel adını veren Milli Eğitim Bakanı iyi bir bakımla kısa sürede kilo almasını sağladı. Milli Eğitim Bakanlığı “HER OKULA BIR PERGEL” Kampanyası başlatarak projenin yayılmasını istiyor. Bakan Selçuk, sosyal medya üzerinden yayınladığı bir mesajla, okullarda çocuklara hayvanseverlik aşılayacak bir uygulamanın ilk adımını attı. Barınaktan sahiplenilen Pergel isimli köpekle fotoğrafının üzerine şunları not etti: “Pergel barınaktan geldi. Okullarımızın da alabilmesi için bir çalışma başlattık. “Bir bu mu kaldı?” dediler. Okul bahçesine çocuğun seveceği, günaydın diyeceği bir can koymak arasında, “sevgi” kadar büyük bir fark var.”