Öğrenciler tasarlayacak hükümlüler üretecek  

Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Bünyamin Korkmaz, hükümlüleri topluma kazandırmak ve meslek sahibi yapmak amacıyla Uşak E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğü’nün bünyesinde 12 yıl önce kurulan deri ve tekstil atölyesinde, deri mont, kaban, yelek, çanta ve yağmurluk gibi ürünler üretildiğini söyledi. Belirli bir iş eğitiminden geçen hükümlülerin ürettiği 130 ürünün 27 satış noktasından Türkiye’nin dört bir yanına gönderildiğini anlatan Korkmaz, atölyede halen 100 hükümlünün çalıştığını dile getirdi. Korkmaz, atölyede çalışan hükümlülerin, meslek öğrenmenin yanı sıra para kazandığını da vurguladı.

HEDEF, SEKTÖRDE SÖZ SAHİBİ OLMAK

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ise deri, tekstil ve seramik sektörlerinde pilot üniversite olduklarını dile getirerek Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı ile yürütülecek projenin de önem taşıdığına değindi. Üniversite olarak deri sektörünün gelişmesi için önemli işler yapmayı hedeflediklerini vurgulayan Savaş, E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu deri tekstil atölyesinin yeni ürünler ile sektörde söz sahibi olacağını söyledi.