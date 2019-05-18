Öğrenmenin yaşının olmadığını gösterdi

Ornova'da yaşayan 4 çocuk annesi 64 yaşındaki Nafia Aygün yaklaşık 20 yıl önce ‘tavukkarası’ olarak bilinen gece körlüğü hastalığı nedeni ile tamamen görme engelli olan eşi Kurban Aygün’ün her an yanında durarak onun gözleri oldu. Küçükken okula gidemeyen Nafia Aygün, Bornova Halk Eğitim Merkezi’ne başvurarak okuma- yazma öğrenmek istediğini söyledi. Görme engelli eşine bakmak zorunda olduğunu da ileten Aygün, evde eğitim almayı talep etti. Talebinin kabul edilmesiyle birlikte eve gönderilen öğretmen Nuray Toga’dan 2 ay eğitim alan Nafia Aygün, okuyup yazmayı öğrenerek yıllardır kurduğu hayalini gerçekleştirdi.

EŞİME KİTAP OKUMAK İSTİYORUM

12 çocuklu bir ailede büyüdüğünü ve okula gidemediğini belirten Nafia Aygün, okuma hayalini yıllardır kurduğunu ve torunlarını okula götürdüğünde sıraları kokladığını söyledi. Aygün, “Torunlarımı okula götürdüğümde sıraları kokluyordum. ‘Acaba bir gün gelecekte ben de bu sıralara oturabilecek miyim’ diye düşünüyordum. Hayalimi gerçekleştirdim ve öğrendim. Allah herkese nasip etsin. Çok mutluyum, hedefim daha fazla öğrenmek. Eşim görme engelli, ona gazete, kitap okumak istiyorum” dedi.