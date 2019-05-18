Orman Köşkleri turist ağırlayacak

Endemik bitki örtüsü, yaban hayatı, jeolojik yapısı, mitolojik efsaneleri, el değmemiş doğası ile eşsiz bir güzelliğe sahip olan bin 517 metre yüksekliğindeki Spil Milli Parkı, yeniden turizme kazandırılıyor. Dağcılık ve kamp sporlarının yanı sıra barındırdığı yaban hayatıyla da doğaseverlerin gözdesi olan Spil Dağı Milli Parkı’nın Atalanı Mevkii’ndeki 12 hektarlık alanı kapsayan bölgede, kır evleri, 200 kişilik kapalı restoran, piknik alanları, çadırlı kamp alanı, binicilik alanları, seyir terasları ve gölet, Orman ve Su Bakanlığı tarafından restore ediliyor. Uzun zamandır boş olan ‘Orman Köşkleri’ndeki tadilatla işe başlayan ekipler, bir kısmını Ramazan Bayramı’na yetiştirmeyi planlıyor. Bölgedeki en büyük eksiklerden biri olan market, restoran, çay ocağı gibi sosyal donatılarla, Spil Milli Parkı’nın yeniden cazibe merkezi haline getirilmesi amaçlanıyor.