Ormanların kralı Kuzey

Artvin Üniversitesi Orman Fakültesi’nden 2006 yılında mezun olan Orman İşletme Şefi İrem Başkara, İzmir’in Bergama İlçesi’nde görev yapıyor. Başkara bir yandan yaz aylarında yaşanan orman yangınlarında alevlerle mücadele ederken, diğer yandan da kışın yağmur çamur demeden zorlu arazi şartlarında yeşil alanların geliştirilmesi için çaba harcıyor. 7 yıllık evli olan Başkara, 6 yaşında Nehir ve 10 aylık Kuzey adlarındaki iki çocuk annesi. Mesleğinde ender kadın şeflerden biri olarak dikkati çeken Başkara, ilk çocuğu gibi 10 aylık Kuzey’i de sık sık görev yaptığı ormanlara götürüyor. Bu sayede hem oğlunun bağışıklık sisteminin güçlenmesini, hem de tertemiz havada büyümesini sağlıyor.

ÇALIŞANLARIN MASKOTU

Bergama Orman İşletme Müdürlüğü’nde görev yapan tüm iş arkadaşlarının kendisine destek olduğunu ve anlayış gösterdiğini belirten İrem Başkara, Kuzey’in İşletme Müdürlüğü’nün maskotu haline geldiğini söylüyor. Başkara, oğluyla zaman geçirmenin çalışma motivasyonunu artırdığını da dile getiriyor.