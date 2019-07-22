Pamukkale’de uçuşlar daha güvenli olacak

Belediyeye ait bina, Pamukkale’de sıcak balon uçuşları, yamaç paraşütü ve hafif hava araçlarının daha güvenli ve kontrollü uçuşlarına hizmet vermek üzere ‘Slot Hizmet Merkezi’ olarak tahsis edilecek. Merkez Pamukkale’deki uçuşların koordinasyonu ile meteorolojik değerlendirmeler, istatistiki veriler, uçuşa uygunluk, hava sahası kullanımı kontrolü, yamaç paraşütü standartları gibi birçok güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlayacak. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Denizli’mizin turizmden daha fazla pay alması için atılacak her adıma en güçlü şekilde destek vermeye devam edeceğiz. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.