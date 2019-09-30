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Polis memurunun uçak mühendisliği hayali gerçek oldu

İzmir Emniyet Müdürlüğü kadrosunda çalışan İdris Yavuz’un uçaklara olan ilgisi çocukluk yıllarında başladı.

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Aslen Şanlıurfalı olan Yavuz, o dönem maddi imkansızlıklar nedeniyle  liseden sonra üniversite eğitimine devam edemedi. 2004 yılında polis olan ve  Türkiye’nin birçok kentinde görev yapan Yavuz, çocukluk hayaline ulaşmak için gerekli eğitimini aldı. Bu yolda gösterdiği çaba sonucu Ege Üniversitesi (EÜ) Havacılık Meslek Yüksekokulu Uçak Teknolojisi Bölümünden geçen yıl mezun olan Yavuz, süreçte iktisat fakültesi ve adalet meslek yüksekokulunu da bitirdi ve kalite yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. Yavuz, DGS sayısal bölümde bu yıl Türkiye 79’uncusu oldu ve İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölümünde eğitim almaya hak kazandı.     

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