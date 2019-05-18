Posta güvercinlerine paha biçilemiyor

Uşak’ta evlerin balkonlarına özenle hazırlanan kümeslerde beslenen güvercinlerin dinç kalıp hızlı uçmaları için titiz çalışmalar yürütülüyor. Posta güvercinleri yılda bir kez düzenlenen yarışlara da sahipleri tarafından büyük bir titizlikle hazırlanıyor. Güvercin meraklıları fiyatları 25 bin TL’ye kadar çıkan kuşlara gözü gibi bakıyor. Güvercinler, 150 kilometrelik mesafeyi bir buçuk saatte uçup final yarışında ise 900 kilometre kadar yol kat edebiliyor.