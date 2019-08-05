Rektör Dinçer ikinci kez atandı

Rektör Dinçer, üniversitenin atılımlarını önceki döneminde de olduğu gibi “Bilim, Birlik, Başarı” ilkesi doğrultusunda kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

Dünyanın önemli bilim merkezlerinden biri olmak için çalıştıklarını vurgulayan Prof. Dr. Dinçer, “Yaşar Üniversitesi, İzmir ve Ege’de olduğu kadar Türkiye genelinde ve yurtdışında da yükselen bir değer olmayı sürdürecek’’ dedi. Üniversitelerin dinamik yapıları gereği, sürekli gelişerek ve dönüşerek var olduğunu belirten Dinçer, ‘’Biz de bunun en güzel örneğiyiz. Geçirdiğimiz yıllar içinde, çok güzel projelere imzalar attık, yerel yönetimlerle verimli işbirlikleri gerçekleştirdik, halen devam eden projelerimiz ile de sosyal sorumluluk konusunda üzerimize düşeni yaptığımıza inanıyoruz. En önemlisi bunların tamamını, öğlencilerimizle birlikte, onların önderliğinde gerçekleştirdik. Spor alanında elde ettiğimiz başarılarla, üniversite-sanayi işbirliği projeleriyle, kent markalaşmasına verilen desteklerle, film festivalleriyle, muhteşem konserlerle, Avrupa Birliği projeleriyle, engelsiz çalışmalarımızla, bilim, sanat ve tasarım alanlarında aldığımız birçok ödül aldık” dedi.