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Sağlıklı yaşam için pedal çevirdi

İzmir’in Çeşme ilçesindeki lise öğrencileri, bisikletle sağlıklı yaşam için farkındalık oluşturmak amacıyla bir etkinlik düzenleyerek pedal çevirdi. 

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Çeşme Ulusoy Denizcilik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, “Beslenme Dostu” projeleri kapsamında, Çeşme’deki diğer liselerden gelen öğrencilerle birlikte bisiklet sürerek, sağlıklı yaşam için farkındalık oluşturdu. Çeşme Kaymakamlığı’nın onayı ile ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bilgisi ile düzenlenen etkinliğe, Çeşme Belediyespor ve Çeşme Bisiklet Grubu da destek verdi. 

İLGİ GÖRDÜLER 

30 lise öğrencisinin bisikletleri ile katıldıkları etkinlik, Çeşme Çarşı girişinde başladı. Çeşme Emniyet Müdürlüğü Trafik ekiplerinin bisikletlilerin güvenliği sağladığı etkinlikte, Çeşme Çarşısı’ndan geçen bisikletliler, turizm bürosu önündeki kavşaktan dönerek, tekrar Çeşme Çarşısı’ndan geçtiler. Ilıca yolu, Çamlık Yol güzergahını takip eden bisikletliler, eski Alaçatı Belediyesi binasının önünden dönerek, geldikleri yoldan geri döndü. Bisikletli grup, etkinlik sırasında vatandaşların ve sürücülerin ilgisi ile karşılaştı.   

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