Sancak: ‘faiz indirimi sektöre müjdeli haber’

Konut kredisinde tüketiciler tarafından beklenen müjdeli haber geldi. Merkez Bankası’nın geçtiğimiz gün yaptığı toplantıda aldığı faiz oranlarının düşürülmesine yönelik karar sonrasında bankalardan faiz düşürülmesiyle ilgili kararlar art arda gelmeye başladı. 3 bankanın, konut kredi faizlerini yüzde 1’in altına çektiğini kamuoyuna duyurdu.

Ekonomi için olumlu

İtibar Enstitüsü tarafından ‘güven endeksli’ yapılan somut araştırmalarda, kendi sektöründe Türkiye’nin en itibarlı firmaları arasında gösterilen Folkart Yapı’nın Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak: “Merkez Bankası’nın aldığı yeni kararın faizlerde düşüş trendini yarattığını, bu durumun hem yapı sektörünü, hem de Türkiye ekonomisini çok olumMesut Sancak, Merkez Bankası’nın aldığı yeni kararın faizlerde düşüş trendini yarattığını, bu durumun hem yapı sektörünü, hem de Türkiye ekonomisini çok olumlu etkileyeceğini belirtti.cak, bankacılık sistemi güçlü Türkiye’nin, ekonomide yeni bir reform sürecinde olduğunu gözlemlediklerini vurguladı.

İşaret fişeği

Folkart’ın Yönetim Kurulu Başkanı Sancak, olumlu haberlerin zincirleme artacağına olan inançlarını dile getirdi. Mesut Sancak, Türkiye’ye Mayıs ayından itibaren 10 milyar dolardan fazla yabancı yatırımcı girişine dikkat çekerek; bu durumun geçici durgunluk süreci yaşayan ekonomimiz için olumlu bir işaret fişeği olduğunu vurguladı.

Bu olumlu gidişin, Türkiye ekonomisine de yıl sonuna kadar bir büyüme olarak yansıyacağını belirten Mesut Sancak, “Özellikle faiz düşüşü yaşayan konut sektörü için bu çok güzel bir tablo. Faiz düşürülmesi kararından sonra, hem de çok kısa bir süre içinde müşterilerimizden çok olumlu tepkiler aldık. Bu tablonun yıl sonunda pozitif büyüme de getireceğine inanıyoruz” dedi.

Toparlanma süreci

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, faizlerin aşağı yönlü düşüşün trendi içine girmesinin; özellikle politik belirsizliklerin de geride kalmasıyla bütünleşerek, büyümeye yönelik adımlarla birlikte, Türkiye için pozitif bir ortam açacağını, ekonominin toparlanma sürecine girdiğini bildirdi. Şu anda konut fiyatlarının dipte olduğunu vurgulayan, bu nedenle konut alımı için en uygun dönem olduğunu belirten Mesut Sancak, önümüzdeki aylarda konut fiyatlarında yeniden yükselme gerçekleşeceğini söyledi.